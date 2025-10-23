Захарова: санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" не повлекут проблем для РФ

Россия выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям, отметила официальный представитель российского МИД

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Новые санкции Минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для РФ, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем данный шаг как имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте", - сказала дипломат. - Но для нас особых проблем не возникнет в связи с вышеупомянутым решением Минфина [США]. Наша страна выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям и продолжит уверенное развитие своего экономического, в том числе и политического потенциала".

Как отметила Захарова, "если нынешняя администрация США начнет брать пример со своих предшественников, пытавшихся вынудить или заставить Россию поступиться своими национальными интересами с помощью неправомерных санкций, то результат будет ровно таким же - провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мировой экономики".

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.