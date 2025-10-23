Захарова: антироссийские санкции работают против ЕС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что возможности расширения ограничений исчерпаны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против России фактически работают против самого Брюсселя, возможности их расширения исчерпаны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя 19-й пакет санкций.

"Санкции, которые они вводят против России, в первую очередь работают против Европейского союза. Возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против нашей страны по большому счету исчерпаны, - сказала дипломат. - Они перепробовали уже практически все варианты реализации своей концепции по нанесению, как они там придумали, России стратегического поражения, ущерба российской экономике, обороноспособности".