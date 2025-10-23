Захарова: РФ отмечает попытки Польши вовлечь США в авантюру с размещением ЯО

Подобными действиями формально неядерные государства НАТО в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение к договору о нераспространении ядерного оружия, отметила официальный представитель МИД России

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия отмечает, что власти Польши пытаются вовлечь США в авантюру, разместив на своей территории американское ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Читайте также

Новые санкции и продолжение диалога с США. О чем заявили в МИД РФ

"На этом фоне отмечаем неослабевающие призывы официальных представителей Варшавы к США в попытке завлечь Вашингтон в авантюру с размещением на территории Польши американского ядерного оружия. Подобными действиями формально неядерные государства НАТО в очередной раз демонстрируют вызывающее пренебрежение к договору о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнула дипломат.