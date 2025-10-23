Пискарев: 60% выдворенных из России нежелательных организаций - европейские

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ отметил, что эти организации "ринулись заполнять вакуум", который образовался после сворачивания работы аналогичных американских проектов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия выдворила уже 270 нежелательных организаций, при этом 60% из них - европейские. На это указал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Из нашей страны на сегодняшний день выдворено вот уже 270 нежелательных иностранных организаций. И знаете, откуда две трети (60%) из них? Правильно - из "цивилизованной" Европы! Германия, Франция, Великобритания, Польша и Прибалтика - вот главные спонсоры подрывной "гуманитарки" под видом "защиты демократии", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он отметил, что европейские организации "ринулись заполнять вакуум", который образовался после сворачивания работы аналогичных американских проектов. "Но у нас есть закон о "нежелательных организациях" и еще целый ряд норм, которые стали фильтром для проникновения лиц и организаций, деятельность которых представляет угрозу безопасности России. И это законодательство успешно работает. Именно поэтому оно у них "как ком в горле", - констатировал депутат.

Председатель комиссии обратил внимание, что борьба России с подобными организациями вызывает "истерику" у европейских чиновников. Так, конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве европейцы обвинили РФ в "подавлении свобод" с помощью законов об иностранных агентах, нежелательных организациях, о противодействии экстремизму. "А ведь мы просто не даем им разрушать нашу страну", - подчеркнул Пискарев.

Он также поделился, что представленные комиссией материалы по выявленным подрывным организациям уже изучает Генпрокуратура РФ. "Защита суверенитета страны и обеспечение безопасности наших граждан компромиссов не терпят", - заключил парламентарий.