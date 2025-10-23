Пискарев: 60% выдворенных из России нежелательных организаций - европейские
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия выдворила уже 270 нежелательных организаций, при этом 60% из них - европейские. На это указал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Из нашей страны на сегодняшний день выдворено вот уже 270 нежелательных иностранных организаций. И знаете, откуда две трети (60%) из них? Правильно - из "цивилизованной" Европы! Германия, Франция, Великобритания, Польша и Прибалтика - вот главные спонсоры подрывной "гуманитарки" под видом "защиты демократии", - сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.
Он отметил, что европейские организации "ринулись заполнять вакуум", который образовался после сворачивания работы аналогичных американских проектов. "Но у нас есть закон о "нежелательных организациях" и еще целый ряд норм, которые стали фильтром для проникновения лиц и организаций, деятельность которых представляет угрозу безопасности России. И это законодательство успешно работает. Именно поэтому оно у них "как ком в горле", - констатировал депутат.
Председатель комиссии обратил внимание, что борьба России с подобными организациями вызывает "истерику" у европейских чиновников. Так, конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве европейцы обвинили РФ в "подавлении свобод" с помощью законов об иностранных агентах, нежелательных организациях, о противодействии экстремизму. "А ведь мы просто не даем им разрушать нашу страну", - подчеркнул Пискарев.
Он также поделился, что представленные комиссией материалы по выявленным подрывным организациям уже изучает Генпрокуратура РФ. "Защита суверенитета страны и обеспечение безопасности наших граждан компромиссов не терпят", - заключил парламентарий.