Захарова: действия США в Карибском море вызывают вопросы

Россия поддерживает Венесуэлу и призывает к деэскалации, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Силовые действия США в Латинской Америке вызывают вопросы, Россия поддерживает Венесуэлу и призывает воздержаться от эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Силовые действия американских военных вызывают все больше вопросов, есть информация о погибших венесуэльских, колумбийских и тринидадских гражданах. Ряд источников при этом утверждают, что они могли быть просто рыбаками. Установить точно, кто находился на борту, можно было при досмотре судна в случае наличия для этого законных оснований", - указала дипломат.

Захарова обратила внимание, что целенаправленное уничтожение плавсредств, обрекающее на гибель экипаж, противоречит международному морскому праву и нормам морали. По ее словам, данные события вызывают озабоченность у государств Латинской Америки.

"Мы, конечно, за стабильное и независимое развитие региона, решение всех разногласий мирным и цивилизованным путем. Подтверждаем нашу неизменную твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что российская сторона заявила об этом в ходе заседания Совета Безопасности ООН 10 и 17 октября. "Сейчас крайне важно воздержаться от эскалации и содействовать нахождению решений имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм", - заключила дипломат.

Конфликт США с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп публично признал 15 октября, что разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проведение тайных операций в Венесуэле, о чем ранее сообщила газета The New York Times. При этом американский лидер отказался ответить на вопрос о том, разрешил ли он ЦРУ предпринимать попытки убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере 5 скоростных лодок с находившимися в них людьми, которые, согласно выводам американской администрации, перевозили наркотики из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, 7 октября Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ передали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.