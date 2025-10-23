Захарова назвала провокацией намерение Киева лишить защиты русский язык

Подобные действия вообще не совместимы с духом, целями и принципами Европейской хартии национальных языков или языков меньшинств, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Киевский режим предпринял очередной провокационный демарш, вознамерившись исключить русский язык из списка языков, охраняемых европейской хартией. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства обратила в этой связи внимание на то, что 13 октября в Верховную раду был внесен проект закона, который предусматривает "исключение русского и молдавского языков из перечня подлежащих защите согласно Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств".

"Намерение показательно исключить русский язык из этого списка рассматриваем как очередной дискриминационный демарш, грубо нарушающий основные права русских и русскоязычных жителей Украины, и попытку насильственного изменения языковой идентичности проживающих на Украине людей, - отметила дипломат. - Подобные действия вообще не совместимы с духом, целями и принципами Европейской хартии национальных языков или языков меньшинств и идут вразрез со всеми ключевыми международными документами в области защиты прав человека".

Захарова указала также на то, что гонения на русский язык грубо нарушают Конституцию Украины, в частности статью 10 основного закона, в которой "особо обозначены гарантии защиты и развития русского языка".

"Узурпировавшие власть необандеровцы и антинародный режим [Владимира] Зеленского уже давно откровенно вытирают ноги об украинскую конституцию, - резюмировала спикер МИД РФ. - Рассчитывать на то, что данная дискриминационная затея киевской хунты получит адекватную принципиальную оценку со стороны контрольного механизма хартии и профильных структур Совета Европы с учетом нынешнего курса деградировавшей страсбургской организации, которая нацелена на оказание всеобъемлющей поддержки одиозному режиму Зеленского, не приходится. В складывающихся условиях все более очевидной становится безальтернативность реализации целей специальной военной операции, среди которых денацификация стоит в качестве особой задачи".