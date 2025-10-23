Захарова: Франция готовится к долгосрочному противостоянию с Россией

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Париж сталкивается с серьезными социально-экономическими трудностями и не может выбраться из затяжного внутриполитического кризиса

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Франция готовится к долгосрочному противостоянию с Россией и нацелена на эскалацию украинского конфликта. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Давайте судить по делам, вот дела у них такие. Они подтверждают, что в Париже готовятся, причем целенаправленно, к долгосрочному противостоянию с Россией, нацелы на эскалацию украинского конфликта", - сказала она.

Как отметила дипломат, Франция сегодня сталкивается с серьезными социально-экономическими трудностями и не может выбраться из затяжного внутриполитического кризиса. "На повестке дня беспрецедентное сокращение социальных расходов, но вместо того, чтобы сосредоточиться на реальных проблемах, власти озабочены тем, где бы еще найти средства на свои милитаристские авантюры, на гонку вооружений. Продолжая нагнетать в обществе панические настроения из-за мнимой российской угрозы, всеми способами они пытаются залезть в карман своих граждан, которые и так сталкиваются с нарастающими социально-экономическими трудностями", - подчеркнула Захарова.

Дипломат также прокомментировала информацию о том, что Французским инвестиционным государственным банком запущена целевая программа по привлечению средств широких слоев населения для финансирования ВПК страны. "Эта программа полностью вписывается в проводимый официальным Парижем курс на милитаризацию экономики. Здесь нет ничего неожиданного кроме, наверное, того, что они действительно пренебрегают в принципе интересами граждан Франции тотально. Мы видим, как форсированный перевод страны, в данном случае Франции, на военные рельсы охватывает все новые сферы общественной жизни", - указала она.