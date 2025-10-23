Захарова: США стоит бороться с наркотиками на Манхэттене, а не в Латинской Америке

Официальный представитель МИД РФ сообщила, что ситуация в южной части Карибского бассейна продолжает осложняться

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. США в рамках борьбы с распространением наркотиков следует провести "спецоперацию на Манхэттене", а не в странах Латинской Америки. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, так дипломат прокомментировала информацию о разрешении ЦРУ проводить тайные операции на территории Венесуэлы. "Если Соединенным Штатам Америки так захотелось экстренно задействовать свои спецслужбы для борьбы с распространением наркотиков, им бы спецоперацию на Манхэттене провести. Вот там по-настоящему беда. Просто везде. И Даунтаун, теперь уже и Мидтаун. Можно просто с людьми поговорить на улице, они вам расскажут, откуда, кто и как распространяет в Нью-Йорке наркотики", - отметила она.

Захарова сообщила, что ситуация в южной части Карибского бассейна продолжает осложняться: военно-морские силы США уничтожили шесть судов, одно из них в территориальных водах Колумбии. Как подчеркнула дипломат, заявления Вашингтона о якобы находящихся на атакованных судах преступниках бездоказательны.

"Силовые действия американских военных вызывают все больше вопросов. Есть информация о погибших венесуэльских, колумбийских и тринидадских гражданах. Ряд источников при этом утверждает, что они могли быть просто рыбаками. Установить точно, кто находился на борту, можно было бы при досмотре судна, в случае наличия для этого законных оснований", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что целенаправленное уничтожение судов, которое обрекает на гибель экипаж, противоречит международному морскому праву и "элементарным нормам морали". По словам Захаровой, действия США вызывают растущую озабоченность государств Латинской Америки и Карибского бассейна, которые провозгласили себя в 2014 году "зоной мира". Дипломат подчеркнула, что Россия выступает за стабильное и независимое развитие региона, решение всех разногласий мирным и цивилизованным путем.

"Подтверждаем нашу неизменную, твердую поддержку руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета. Заявили об этом, в частности, в ходе заседания Совета Безопасности ООН 10 и 17 октября текущего года, - отметила официальный представитель МИД РФ. - Сейчас крайне важно воздержаться от эскалации и содействовать нахождению решений имеющихся проблем в конструктивном ключе с уважением международно-правовых норм".