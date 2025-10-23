Медведев: основу "Единой России" составляют более 87 тыс. первичных отделений

Усиление базового звена партии является принципиальной позицией ее руководства, отметил председатель

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Более 87 тыс. первичных отделений составляют основу "Единой России" и обеспечивают ее прямую связь с жителями регионов. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании федерального совета первичных отделений.

"Мы с гордостью говорим, что у нас в нашей партии самая большая сеть первичных организаций. Более 87 тыс. по стране. Это на самом деле очень существенно", - сказал Медведев.

Он подчеркнул ключевую роль первичных отделений в жизни партии. "И почему важны первички, не мне вам объяснять. Именно вы обеспечиваете прочную связь нашей партии с теми гражданами, которые живут в регионах. Находитесь рядом с ними, общаетесь, помогаете решать проблемы, выслушиваете те замечания, которые всегда есть у людей", - отметил председатель партии.

Медведев добавил, что усиление базового звена партии является принципиальной позицией ее руководства, в "Единой России" работают над новыми форматами работы первичных отделений. По его словам, многие из этих форматов, включая советы "первичек" в регионах, уже стали частью партийной жизни. "Мы обязали всех руководителей региональных и местных отделений, депутатов всех уровней проводить регулярные личные приемы секретарей первичек", - отметил Медведев.