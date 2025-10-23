Захарова посоветовала главе МО Нидерландов заняться проблемами граждан

Официальный представитель МИД РФ привела данные, согласно которым "59% голландцев считают, что их страна движется не в том направлении"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министру обороны Нидерландов Рубену Брекелмансу нужно прекратить нагнетать антироссийскую истерику и заняться решением проблем своей страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его слова об ударах по территории России.

"Антироссийской риторикой и запугиванием своих граждан мнимой российской угрозой Брекелманс и подобные ему голландские политики прикрывают собственные провалы по всем направлениям, которые все более ощутимо сказываются на обычных голландцах", - сказала дипломат.

Захарова привела данные, согласно которым "59% голландцев считают, что их страна движется не в том направлении и не верят в способность действующих властей эффективно решать ключевые задачи в социально-экономической сфере".

"Так что Брекелмансу и его коллегам нужно порекомендовать больше времени и больше внимания уделять решению собственных проблем, а не нагнетать антироссийскую истерику, не впадать в национализм и нацизм, не заниматься практиками расовой сегрегации, которые для целого ряда западных деятелей превратились в маниакальную навязчивую идею", - отметила официальный представитель МИД РФ.