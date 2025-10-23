Путин назвал поддержку семей важнейшим направлением нацпроектов

Оно затрагивает практически все сферы жизни, отметил президент РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Поддержка семей является однозначным приоритетом и важнейшим направлением национальных проектов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики.

"Сразу хочу подчеркнуть: поддержка семьи, создание условий для того, чтобы в России рождалось как можно больше детей, - важнейшее, по сути, так называемое сквозное направление всех наших национальных проектов, стратегических планов развития. Оно затрагивает практически все сферы жизни, все, что нужно и значимо для наших людей. Это однозначный приоритет, поскольку речь идет о будущем нашей страны", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что предстоит оценить то, что уже сделано, наметить дальнейшие шаги совместной работы. "И здесь особенно важны координация, консолидация усилий государства, бизнеса, гражданского общества, служителей наших традиционных религий и, безусловно, всем нам нужна поддержка средств массовой информации", - указал президент, добавив, что необходимо организовать слаженные, выстроенные в единой логике действия на всех уровнях и по всем направлениям.

Путин обратил внимание на то, что в состав Совета входят представители федеральных и региональных органов власти, общественных и некоммерческих объединений, научного и предпринимательского сообщества, что отражает нацеленность на комплексный и системный подход к решению стоящих задач. "Очень рассчитываю, что сегодня будут обсуждены конкретные предложения, призванные сделать более эффективной, действенной нашу политику демографического развития и поддержки семьи", - подытожил глава государства.