Путин рассказал, какие факторы могут стать ответом на демографический вызов
11:46
обновлено 12:02
МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия ответит на демографические вызовы поддержкой семей, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.
"Наш выбор однозначен - это всемерная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков укрепляли нашу страну", - указал глава государства.
"Глубоко убежден: ответить на демографический вызов мы можем только за счет собственного демографического потенциала", - добавил Путин.