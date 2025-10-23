Путин рассказал, какие факторы могут стать ответом на демографический вызов

Речь идет о поддержке семьи как основы общества, защите и сбережении подлинных семейных ценностей, подчеркнул президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Россия ответит на демографические вызовы поддержкой семей, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Читайте также

Совет по демографической политике: задачи, состав и первое заседание

"Наш выбор однозначен - это всемерная поддержка семьи как фундаментальной основы российского общества, защита и сбережение подлинных семейных ценностей, традиций, которые на протяжении веков укрепляли нашу страну", - указал глава государства.

"Глубоко убежден: ответить на демографический вызов мы можем только за счет собственного демографического потенциала", - добавил Путин.