Путин отметил важность сохранения этнокультурного баланса российского общества

Поддержка собственного потенциала может помочь стране преодолеть демографический кризис, отметил президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Залог будущего России заключается в сохранении этнокультурного баланса российского общества и в прочности суверенитета. Поддержка собственного потенциала может помочь стране преодолеть демографический кризис, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по реализации государственной демографической и семейной политики.

Читайте также

Совет по демографической политике: задачи, состав и первое заседание

"Глубоко убежден ответить на демографический вызов мы можем только за счет развития собственного демографического потенциала, сбережения и приумножения численности всех коренных народов России, поддержки традиции большой многодетной семьи, развития программ возвращения на родину наших соотечественников, русских и русскоговорящих людей. составляющих государство, образующую основу нашего общества. В этом залог нашего будущего - в сохранении этнокультурного баланса российского общества, прочности нашего суверенитета", - сказал Путин.