Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: РФ серьезно отличается от Запада в подходе к войнам

По словам эксперта, в стране чтят историю

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Разница в русском и западном менталитете по отношению к войнам очень большая, в России чтят историю. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов медиафорума "Неделя с Ларри Джонсоном в Москве".

"Чему я научился, самый главный урок, я с собой его заберу, [что] есть огромная разница в русском менталитете по отношению к тому, как русские относятся к войне. <...> Когда вы говорите о том, как Америка завоевывала Запад - это была конфронтация, это было разрушение, это были убийства женщин, детей, племен. Это такой колониальный подход уничтожения. А по истории России мы видим совершенно другую историю, совершенно другой подход", - отметил он, комментируя, какие темы обсуждались с гостями подкаста.

Джонсон указал, что, в частности, русские не уничтожали историю или людей. "Они учились жить вместе, они впитывали эти культуры. И мы видим, как этот паттерн, как этот шаблон по всей истории распространяется. Во время Второй мировой, когда американцы и британцы бомбили, они убивали все: в Европе ли, в Японии - они сметали все на своем пути. Когда же Советский Союз воевал, то он воевал совершенно по-другому. И этот же шаблон сохранился здесь", - пояснил он.

"То есть этот менталитет я с собой забираю. Я хочу рассказать это американцам, коллегам. Я верю, что они научатся очень многому из того, что я расскажу. Я очень многому у вас научился, я благодарю вас, что был вместе с вами эту неделю", - добавил экс-аналитик ЦРУ. Джонсон также отметил, что "это была удивительная неделя", и выразил благодарность за шанс поговорить с интересными людьми.