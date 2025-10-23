Путин заявил, что саммит в Будапеште скорее перенесен

Президент также отметил, что диалог всегда лучше, чем война

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен, считает президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что ранее заявлял, что такие встречи должны быть хорошо подготовлены, и президент США с этим полностью согласился.

"Сейчас я вижу, что в заявлении президент США решил отменить или перенести эту встречу", - подчеркнул Путин, отметив, что речь вероятнее всего идет про перенос.

Президент подчеркнул, что Россия всегда поддерживала продолжение диалога, так как это лучше, чем конфронтация и война.