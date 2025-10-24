Гатилов: кризис на Украине вызван вопиющими нарушениями Устава ООН

По словам дипломата, киевский режим "борется со всем, что связано с "Русским миром"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 24 октября. /ТАСС/. Вопиющие нарушения закрепленных в Уставе ООН прав и исходящие от киевских властей и западных стран угрозы безопасности России представляют собой первопричины нынешнего украинского кризиса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Западные лидеры, по любому поводу одержимые темой прав человека, показательно забывают об этих правах, когда речь, например, идет о расистских действиях их киевских подопечных", - говорится в его заявлении по случаю 80-летия вступления в силу Устава ООН, опубликованном в Telegram-канале постпредства.

По словам дипломата, киевский режим "борется со всем, что связано с "Русским миром". Так, права русских и сопричастных к русской культуре людей "после госпереворота в Киеве методично нарушались". В частности, русский язык на Украине "законодательно запрещен во всех сферах - в образовании, СМИ, искусстве, культуре, даже в быту и повседневной жизни". "Вызывает возмущение и последовательное преследование канонической Украинской православной церкви", - подчеркнул Гатилов.

"Именно упомянутые вопиющие нарушения закрепленных в Уставе ООН прав, наряду с угрозами безопасности России, которые исходят от киевского режима и тех, кто втянул Украину в войну против России, являются первопричинами нынешнего украинского кризиса, - резюмировал постпред. - И именно на устранение этих причин направлена специальная военная операция, которую наша страна проводит с целью защиты своей безопасности, настоящего и будущего людей на их исконной земле".