Слуцкий рассказал, каким странам необходимо повысить представительство в СБ ООН

По словам лидера ЛДПР, в повышении уровня представительства нуждаются государства Африки, Азии и Латинской Америки

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Страны Африки, Азии и Латинской Америки нуждаются в повышении уровня представительства в Совете Безопасности ООН, возможно, за счет расширения состава постоянных его членов. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своей колонке для ТАСС.

"Существующий баланс сил кардинально отличается от того, который был установлен 80 лет назад. Но новые реалии пока не находят отражения в системе институтов всемирной организации. Страны Африки, Азии, Латинской Америки нуждаются в повышении уровня представительства в Совете Безопасности ООН, возможно, за счет расширения состава постоянных его членов. Однако в процессе адаптации важно не исказить изначальный смысл создания ООН", - отметил парламентарий.

Слуцкий напомнил, что ООН пришла на смену Лиге Наций по итогам Второй мировой войны для поддержания мира и стабильности на планете. "Согласованные государствами-основателями принципы Устава и сегодня являются прочной основой международного сотрудничества. Дело за "малым" - в необходимости для всех стран-членов без каких-либо двояких толкований соблюдать его нормы во всей полноте, совокупности и взаимосвязи, - добавил глава думского комитета. - Россия выступает за беспрекословное следование принципу равенства суверенных наций: в нем залог честного и справедливого мироустройства. И в этой части каким-либо образом затрагивать Устав ООН ни в коем случае не стоит".