Постпред России в Женеве призвал "вдохнуть в ООН новую жизнь"

Важно признать равенство всех государств, подчеркнул постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве

ЖЕНЕВА, 24 октября. /ТАСС/. Настало время вдохнуть новую жизнь в ООН посредством восстановления доверия на основе принципа суверенного равенства всех государств. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Дипломат напомнил, что ООН задумывалась ее отцами-основателями "как площадка для разрешения международных конфликтов и споров". Как и любая организация, сегодня она "нуждается в адаптации к меняющимся реалиям".

"Настало время вдохнуть новую жизнь в ООН, - говорится в его заявлении по случаю 80-летия вступления в силу Устава ООН, опубликованном в Telegram-канале постпредства. - И сделать это можно только через восстановление доверия на основе уставного принципа - суверенного равенства всех государств. Пока этого не происходит".

Гатилов подчеркнул, что сейчас "доверие подрывается, в том числе действиями тех, кто в обход ООН пытается создать подконтрольные узкие форматы для решения судьбоносных вопросов". "Россия последовательно выступает за укрепление центральной и координирующей роли ООН в мировых делах", - пояснил дипломат. Он отметил что Москва "всегда будет привержена коллективной работе, международному праву, миру и сотрудничеству в интересах сохранения идеалов, заложенных отцами-основателями Организации Объединенных Наций".