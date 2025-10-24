ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин поговорил по телефону с Алиевым

Разговор стал продолжением беседы 9 октября, состоявшейся на саммите СНГ
10:00
обновлено 10:08
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Разговор стал продолжением беседы 9 октября, состоявшейся на саммите СНГ, сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе", - сказано в сообщении.

Путин и Алиев обсудили несколько вопросов, касающихся международной и региональной ситуации. Главы государств условились о продолжении контактов на различных уровнях, отмечается в сообщении Кремля.

Президент РФ и его азербайджанский коллега в телефонном разговоре также подтвердили настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и совместных проектов в различных сферах. 

"Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении. 

