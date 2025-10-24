Москалькова: РФ и Украина обменяются письмами и посылками для 500 пленных

Уполномоченный по правам человека в России отметила, что обмен будет производиться по готовности, до составления списков полностью

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия и Украина готовы на взаимной основе обменяться письмами от близких и посылками для 500 военнопленных. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"На сегодняшний день у нас есть список из 500 военнопленных российских и 500 военнопленных Украины, поэтому мы договорились не ожидать, пока соберутся все списки полностью, а по мере готовности уже собирать посылки и начинать их вручать", - сказала Москалькова.

Омбудсмен выразила надежду, что это произойдет до Нового года.