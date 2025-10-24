Сенатор Никонорова: книгу Бертолази надо распространить в ЕС

Замглавы комитета СФ по международным делам отметила, что в ней изложено множество фактов про конфликт на Украине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Книгу итальянского общественного деятеля Элизео Бертолази "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста" надо перевести на языки европейских стран и распространить в ЕС. Такое мнение выразила замглавы комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова на пресс-конференции, посвященной презентации книги.

"Думаю, что книгу стоило бы перевести на соответствующие языки и распространить и в странах Европейского союза. Думаю, что она и там будет очень интересна, потому что очень много фактов и очень много объективных ситуаций изложено. Это было бы прям здорово", - сказала Никонорова.

Книга Бертолази включает его статьи по истории украинского кризиса. Он в том числе рассказывает о проблемах, возникших на Украине, а также их последствиях для Европы.