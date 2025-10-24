Захарова посоветовала Пугачевой почитать книгу Бертолази о конфликте на Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что уехавшие из России, но при этом попрекающие ее политику граждане, должны "читать книги тех людей, которые уехали из Европы в 2014 году в Донецк и Луганск, чтобы спасать жизни других, а не свои"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала певице Алле Пугачевой и всем уехавшим из страны россиянам прочитать книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази о конфликте на Украине, чтобы наконец "открыть глаза" и узнать правду.

"Вот те многие россияне, которые говорят, что они россияне, что они так переживают за то, что происходит с нами, с нашей страной, что им просто на расстоянии виднее, что у нас происходит. А почему бы нам не отправить им эту книгу? Найдется же у нас пара десятков экземпляров, - сказала дипломат на пресс-конференции, в ходе которой прошла презентация книги Бертолази "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста". - Вот, например, я думаю, что Пугачевой будет эта книга интересна. Пусть почитает".

Дипломат обратила внимание, что в отличие от людей, которые "жили в нашей стране, а теперь претендуют на то, что они нас будут поучать, вправлять нам мозги", гражданин Италии видел все те ужасы, что происходили в ДНР и ЛНР на протяжении 11 лет, а не позорно закрывал глаза.

"Где же они [уехавшие граждане] были? И какое они теперь имеют право нас поучать и рассказывать, как нам жить, а они, видимо, готовятся в долгую это делать. Это не то, что они чирикнули и замолчали, - указала Захарова. - Чувствуется по всем их статьям, интервью, ведению соцсетей, что они эту удочку закидывают на несколько лет вперед".

По словам официального представителя МИД РФ, уехавшие из России, но при этом попрекающие ее политику граждане, должны "читать книги тех людей, которые уехали из Европы в 2014 году в Донецк и Луганск, чтобы спасать жизни других, а не свои".

"И пусть они читают эту книгу, и пусть они попробуют потом что-то сказать. Они же сейчас верят западным европейцам. Они же сейчас у них просят паспорта, виды на жительство, помощь, концертные площадки по дешевке, театрики, чтобы их там показывали. Значит, верят европейцам, - констатировала Захарова. - Чем этот европеец хуже? Только он, в отличие от нынешних европейцев, которые подбрасывают косточки периодически в их будочке, знает ситуацию изнутри, потому что он 11 лет там прожил, пробыл и все это документально описал".