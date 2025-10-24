Прилепин заявил, что пока заморозил политические амбиции

Писатель рассчитывает, что в перспективе в политической жизни России "начнется какая-то циркуляция живой крови"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин, подписавший контракт на прохождение военной службы, заявил в интервью ТАСС, что в 2022 году поставил "на подморозку" политические амбиции.

"Вот уже три года у меня нет политических амбиций, я политические амбиции свои поставил на подморозку. А потом, я не очень понимаю, как это в наше время реализовывать. Потому что понятно, что у нас в силу объективных причин приостановленная политическая жизнь. Даже особенного конкурентного поля между партийными проектами нет. Возможно, в этом есть определенный смысл", - сказал он.

При этом Прилепин выразил надежду, что в перспективе в политической жизни России "начнется какая-то циркуляция живой крови". "Я реально хотел бы провести в Госдуму ряд офицеров, ряд участников СВО. Есть задача, которую поставил президент перед страной, - повысить уровень присутствия участников СВО внутри ветвей власти, я хотел бы часть этой деятельности взять на себя. Мне кажется, что мы имеем право ряд блистательно показавших себя офицеров инкорпорировать в Государственную думу", - отметил собеседник агентства.

Ранее Прилепин, восстановившийся после ранения во время покушения на него в 2023 году, подтвердил ТАСС, что подписывает контракт на военную службу и отправляется в зону СВО.

Захар Прилепин является сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП). Как сообщалось в ноябре 2023 года, из-за работы в должности замполита полка особого назначения "Оплот" он стал менее активно участвовать во внутрипартийных процессах, но его команда по-прежнему ими занимается.

В 2021 году Прилепин принял решение отказаться от своего мандата депутата Госдумы. ЦИК передал его мандат возглавлявшему нижегородскую региональную группу СРЗП Дмитрию Кузнецову.