Небензя: Запад в стремлении сохранить влияние разделил мир на "своих" и "чужих"

Постпред РФ при ООН отметил, что "коллективный Запад до сих пор не отказался от установок, провоцирующих новые конфликты и нестабильность"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

ООН, 24 октября. /ТАСС/. Запад в своем стремлении сохранить ускользающее влияние разделил мир на "своих" и "чужих", это привело к тому, что многие из заложенных в Устав ООН принципов остаются лишь на бумаге. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Серьезнейшим испытанием для ООН и всей системы международных отношений стал период окончания холодной войны. Вместо того чтобы использовать конец идеологического и военного противостояния двух блоков для формирования подлинно равноправной системы международных отношений, как это предусмотрено Уставом, отдельные игроки возложили на себя роль мировых правителей, жандармов и судей, пытаясь навязать всем однополярный мир и порядок, основанный на правилах, которые они сами и определяют и которыми они стремились подменить международное право", - сказал он в ходе своего выступления на открытых дебатах Совета Безопасности на тему "ООН: взгляд в будущее".

"Системные и грубые нарушения принципа суверенного равенства государств планомерно подрывали веру в справедливость и приводили к кризисам и конфликтам. В стремлении сохранить за собой ускользающее влияние и доминирование Запад разделил мир на "своих" и "чужих", на "демократии" и "автократии", на группу "избранных" и "нарушителей" навязанных ими порядков. В результате на сегодняшний день, к сожалению, многие из заложенных в Устав ООН принципов остаются лишь на бумаге", - продолжил постпред.

Небензя отметил, что "коллективный Запад до сих пор не отказался от этих установок, провоцирующих новые конфликты и нестабильность". "Страны НАТО не остановились на подорвавших международное право бомбардировках Югославии и планомерно сдвигали окно Овертона в сторону нормализации применения ими силы и инструментов вмешательства во внутренние дела государств. От вторжения в Ирак и организации цветных революций до недавних бомбардировок Ирана, они оправдывали и оправдывают свои преступные действия борьбой с диктатурами, терроризмом, эфемерными угрозами. Однако на деле эти авантюры всякий раз оборачивались лишь трагедиями миллионов людей и новыми очагами нестабильности, лишающими надежд на справедливость и светлое будущее", - констатировал он.