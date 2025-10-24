Вадим Титов стал главой управления президента по стратегическому сотрудничеству

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин

Глава управления президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадим Титов © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил на должность начальника образованного в августе управления своей администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству Вадима Титова. Документ опубликован на портале правовых актов.

"Назначить Титова Вадима Петровича начальником управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству", - говорится в документе.

Титов до нового назначения с 2019 года возглавлял отраслевой комплекс "Русатом - международная сеть", который занимается продвижением проектов Росатома за рубежом. В объединение входит два десятка зарубежных отделений.

Глава государства образовал новое управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству в конце августа с целью усовершенствования деятельности своей администрации. Одновременно с этим были упразднены два других управления президента РФ - по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству.