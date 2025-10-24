Небензя: в мире растет запрос на подлинную многосторонность

Постпред России при ООН также отметил заинтересованность государств в равноправном сотрудничестве

ООН, 24 октября. /ТАСС/. Усилия Запада закрепить глобальную иерархию встречают все более заметное сопротивление мирового большинства, в мире растет запрос на подлинную многосторонность. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Становится все более очевидно, что все усилия Запада повернуть время вспять и закрепить собственную глобальную иерархию, перечеркнуть и переписать все то, о чем 80 лет назад договорились отцы-основатели ООН, наталкиваются на все более заметное сопротивление мирового большинства. Растет запрос на подлинную многосторонность и равноправное сотрудничество, основанное на учете интересов всех заинтересованных сторон. Необратимый характер приобрело укрепление позиций региональных организаций, включая БРИКС и ШОС, строящихся на объединительных началах и взаимовыгодной основе", - сказал он в ходе выступления на открытых дебатах Совета Безопасности на тему "ООН: взгляд в будущее".

Глава российского диппредставительства отметил, что подобная новая атмосфера позволяет надеяться, что мировому сообществу "удастся избежать новой глобальной конфронтации" и "вместо вопиющих двойных стандартов и неприкрытого вмешательства отдельных государств во внутренние дела других" мир увидит уважение "принципов Устава ООН во всей их взаимосвязи", избавится "от языка ненависти и нетерпимости" и придет к настоящему уважению прав человека, а не к их "политизации и использованию в качестве инструмента давления и вмешательства". "В этом контексте не видим альтернатив мерам по восстановлению доверия и выстраиванию международного диалога на основе Устава ООН при центральной координирующей роли всемирной организации, которая должна обрести новое дыхание. Нашей общей ответственностью является недопущение дальнейшей деградации международной обстановки, кратно повышающей риски эскалации со всеми вытекающими последствиями. Сделать это просто необходимо во имя грядущих поколений", - подчеркнул Небензя.