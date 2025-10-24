Кабмин одобрил проект взаимного признания образования с ЮАР
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект межправительственного соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней с Южно-Африканской Республикой. Документ опубликован на портале правовых актов.
"Соглашение распространяется на образование, квалификации, полученные в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию или соответствующим федеральным государственным требованиям, в Российской Федерации, a также на ученые степени, присужденные в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.
Речь идет также о признании зарегистрированных в соответствии с Национальной квалификационной структурой квалификаций, которые были получены в государственных и частных учебных заведениях, признанных или зарегистрированных компетентным органом в Южно-Африканской Республике.
Документом Минобрнауки РФ также поручено провести переговоры с ЮАР. По достижении договоренности соглашение будет подписано кабмином.