Кабмин одобрил проект взаимного признания образования с ЮАР

Минобрнауки поручено провести переговоры с Южно-Африканской Республикой

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект межправительственного соглашения о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней с Южно-Африканской Республикой. Документ опубликован на портале правовых актов.

"Соглашение распространяется на образование, квалификации, полученные в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию или соответствующим федеральным государственным требованиям, в Российской Федерации, a также на ученые степени, присужденные в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.

Речь идет также о признании зарегистрированных в соответствии с Национальной квалификационной структурой квалификаций, которые были получены в государственных и частных учебных заведениях, признанных или зарегистрированных компетентным органом в Южно-Африканской Республике.

Документом Минобрнауки РФ также поручено провести переговоры с ЮАР. По достижении договоренности соглашение будет подписано кабмином.