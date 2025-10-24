ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Всеволод Боровский назначен замглавы Фонда пенсионного и социального страхования

До этого он занимал должность замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда
Редакция сайта ТАСС
18:56

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Всеволода Боровского заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Боровского Всеволода Вячеславовича заместителем председателя Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

До этого назначения Боровский был заместителем директора департамента демографической и семейной политики Минтруда. 

Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия