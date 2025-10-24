Мирошник: европейские элиты хотят через конфликт на Украине ослабить Россию

Европейцы любыми средствами стремятся к продолжению войны, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

Редакция сайта ТАСС

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Продолжение конфликта на Украине стало для европейских элит личным делом, они хотят ослабления и разграбления России. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Их задача - максимально разжигать этот конфликт, продолжать вливание денег и вооружений, поскольку это связано с их личным будущим, с возможностью выделения колоссальных средств на продолжение военных действий и сохранением колониальной стратегии. Весь украинский трек для них направлен на ослабление России и ее последующее разграбление", - отметил он.

По словам Мирошника, европейцы заняли категоричную позицию: они любыми средствами стремятся к продолжению войны. "Элиты, которые находятся во главе целого ряда государств, считают это своим личным треком, поскольку многие из них продолжают оставаться у власти исключительно потому, что на границах Евросоюза продолжается конфликт", - указал дипломат.

"Поэтому иных вариантов своего существования в среднесрочной или долгосрочной перспективе они не видят, - подчеркнул он. - Европа всегда существовала в формате колониальных экспансий и заимствований, стремясь находить государства, за счет которых жила. Сейчас колониальные возможности сильно сузились, и им необходимо найти кого-то, кого можно грабить. Этот выбор они и сделали".

"На этом треке они смогут продержаться только до тех пор, пока не получат колоссальный политический или экономический удар. Либо до того момента, когда коалиция, в которую входили США, начнет разрушаться и трещать по швам, и у них не останется шансов сколотить новую группу, ведущую политику анти-России и давления на Россию", - добавил Мирошник.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.