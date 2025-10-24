МИД РФ: Москва готова к диалогу с Токио, если он отойдет от деструктивного курса

Диалог начнется, когда со стороны Японии "будет продемонстрирован реальный настрой и интерес к возобновлению добрососедских отношений", отметил замглавы ведомства

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с Японией все насущные вопросы, если Токио отойдет от деструктивной линии в отношении Москвы. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Как только со стороны наших японских коллег будет продемонстрирован реальный настрой и интерес к возобновлению добрососедских отношений с Россией, как только со стороны официального Токио мы увидим признаки отхода от той деструктивной линии, которую он проводит сейчас, мы готовы обсуждать все вопросы, которые раньше у нас находились в повестке дня с Японией", - отметил дипломат.