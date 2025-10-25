Мирошник: замена Зеленского на другую марионетку Запада не изменит ситуацию
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Замена Владимира Зеленского на другую марионетку Запада не поменяет ситуацию на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя сообщения о возможной замене Зеленского, например, на Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ и ныне посла Украины в Лондоне.
"Когда устраиваются тараканьи бега, в которых участвуют тараканы только одной стороны, то кто добежит первым до финиша - никакого значения не имеет. И замена одной марионетки на другую марионетку будет иметь только какие-то там технические параметры, но не более того", - сказал он.
"Они не поменяют сторону движения, направление и стратегию. Поэтому привлекает внимание, когда Лондон заявляет: "Вы же хотели провести выборы, поэтому мы готовы вам организовать выборы, мы готовы профинансировать их. Да, кстати, у нас здесь и кандидат есть тоже, которого мы подготовили для ваших выборов". Поэтому поменять одну свою марионетку на другую марионетку и сказать, что это каким-то образом, кроме камуфляжа, поменяло ситуацию, было бы наивно", - добавил Мирошник.
"Когда выборы имитируются при десятках тысячах людей, сидящих в тюрьмах, при ликвидированной оппозиции, при контроле над средствами массовой информации - это как организовать выборы в концентрационном лагере", - отметил дипломат.
По его словам, при такой атмосфере говорить о том, что это может серьезно повлиять на стратегию самого государства и на подходы к урегулированию конфликта, "в определенной степени лукавство".
"А Россия придерживалась всегда одной и той же точки зрения", - подчеркнул дипломат. По словам Мирошника, РФ крайне важно, чтобы "на Украине был лидер, который отражает интересы самого народа".
Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.