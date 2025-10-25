Мирошник: замена Зеленского на другую марионетку Запада не изменит ситуацию

Москве крайне важно, чтобы "на Украине был лидер, который отражает интересы самого народа", подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Замена Владимира Зеленского на другую марионетку Запада не поменяет ситуацию на Украине. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя сообщения о возможной замене Зеленского, например, на Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ и ныне посла Украины в Лондоне.

"Когда устраиваются тараканьи бега, в которых участвуют тараканы только одной стороны, то кто добежит первым до финиша - никакого значения не имеет. И замена одной марионетки на другую марионетку будет иметь только какие-то там технические параметры, но не более того", - сказал он.

"Они не поменяют сторону движения, направление и стратегию. Поэтому привлекает внимание, когда Лондон заявляет: "Вы же хотели провести выборы, поэтому мы готовы вам организовать выборы, мы готовы профинансировать их. Да, кстати, у нас здесь и кандидат есть тоже, которого мы подготовили для ваших выборов". Поэтому поменять одну свою марионетку на другую марионетку и сказать, что это каким-то образом, кроме камуфляжа, поменяло ситуацию, было бы наивно", - добавил Мирошник.

"Когда выборы имитируются при десятках тысячах людей, сидящих в тюрьмах, при ликвидированной оппозиции, при контроле над средствами массовой информации - это как организовать выборы в концентрационном лагере", - отметил дипломат.

По его словам, при такой атмосфере говорить о том, что это может серьезно повлиять на стратегию самого государства и на подходы к урегулированию конфликта, "в определенной степени лукавство".

"А Россия придерживалась всегда одной и той же точки зрения", - подчеркнул дипломат. По словам Мирошника, РФ крайне важно, чтобы "на Украине был лидер, который отражает интересы самого народа".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.