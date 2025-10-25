Гуцан прибыл на церемонию подписания конвенции ООН против киберпреступности
Редакция сайта ТАСС
01:47
ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан прибыл в Национальный конгресс-центр в Ханое на церемонию подписания конвенции ООН против киберпреступности, его приветствовал президент Вьетнама Лыонг Кыонг.
Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли МИД РФ. Документ стал первым в мире международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.