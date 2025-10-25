Посол РФ: США оказывают давление накануне голосования в ООН против блокады Кубы

Виктор Коронелли также назвал позором, что Украина ранее воздерживалась при голосовании, забыв, "как кубинцы абсолютно безвозмездно в 1990-е годы лечили украинских детей"

ГАВАНА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство США в преддверии голосования в ООН по резолюции о необходимости отмены торгово-экономической и финансовой блокады Кубы оказывает беспрецедентно сильное давление на страны, прежде всего глобального Юга. Об этом заявил в комментарии корреспонденту ТАСС посол РФ в Гаване Виктор Коронелли.

"Видим, что в этом году Вашингтон развязал беспрецедентно сильное давление на страны, прежде всего глобального Юга, в преддверии голосования по очередной антиблокадной резолюции, которое должно состояться на Генассамблее ООН 29 октября", - отметил дипломат. Он напомнил, что эта резолюция принимается уже много лет подряд и всегда подавляющим большинством голосов. "Против из года в год голосуют только две страны: это, собственно, сами США и Израиль", - подчеркнул Коронелли.

Как заметил дипломат, "иногда страны, опять-таки подверженные западному давлению, воздерживаются при голосовании по этой резолюции". "Если заглянуть в историю, это, как правило, островные тихоокеанские государства, а в последние годы это еще и сателлиты Вашингтона", - подчеркнул посол. Он напомнил, что в прошлом году при голосовании воздержалась Молдавия, годом ранее - Украина. "На мой взгляд, это было позорище на весь мир, потому что киевский режим просто забыл, как кубинцы абсолютно безвозмездно в 1990-е годы лечили украинских детей, пострадавших при аварии на Чернобыльской атомной электростанции", - сказал Коронелли.

По его словам, "американцы последовательно пытаются размыть поддержку антиблокадной резолюции". Посол напомнил, что об этом говорил на состоявшейся недавно в Гаване пресс-конференции глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Исходим из того, что голосование станет определенным лакмусом на тему подверженности других стран беспардонному и беспрецедентному американскому давлению", - подчеркнул Коронелли. Он выразил надежду, что "подавляющее мировое большинство не дрогнет и так же последовательно и принципиально, как и в прошлые годы, проголосует за резолюцию, требующую отмены незаконной торгово-экономической и финансовой блокады Кубы, установленной правительством США".

Заявления главы кубинского МИД

Выступая 22 октября на пресс-конференции, министр иностранных дел Кубы заявил о наличии достоверной информации о запугивании и давлении правительства США на ряд стран, особенно Латинской Америки и Европы, с целью принудить их изменить свою традиционную позицию поддержки резолюции, требующей отмены торгово-экономической блокады республики. Родригес Паррилья выразил уверенность, что подавляющее большинство государств - членов ООН вновь потребует прекращения блокады.