Мирошник заявил, что ситуация на ЗАЭС меняется каждый час

Гарантировать стабильность пока нельзя, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) постоянно меняется, гарантировать стабильность ее работы пока невозможно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Ситуация меняется каждый час. Были достигнуты договоренности о восстановлении энергоснабжения и подключении Запорожской АЭС к энергосистеме, это серьезный шаг", - сказал дипломат, подчеркнув, что действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и "ряда стран, которые смогли дожать Киев, важны".

По его словам, "именно Украина долго блокировала восстановление подключения, оборвав последнюю линию в момент выступления [Владимира] Зеленского на Генассамблее ООН - это был символический акт". "Мы высоко ценим структуры, которые этому [восстановлению] содействовали и понимают, что ядерный терроризм и радиационная угроза - слишком серьезная опасность", - добавил посол МИД РФ.

"Сейчас давление принесло хотя бы краткосрочный результат и есть шанс на восстановление нормальной работы станции. Но гарантировать системность и долгосрочность этого процесса пока невозможно", - отметил Мирошник.

О ситуации на станции

Энергоснабжение Запорожской АЭС с 23 сентября обеспечивается аварийными дизель-генераторами, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Последняя - высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская" повреждена в районе расположения станции из-за обстрела ВСУ 23 сентября. Ранее специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за непрекращающихся ударов противника. Еще одна линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена с 7 мая, повреждение находится на подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра.

9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами. 15 октября глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что планируется режим тишины без боевых действий с обеих сторон для ремонта поврежденных линий. По его словам, восстановление ЛЭП "Днепровская" и "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС может занять шесть-семь дней.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.