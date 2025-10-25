Мирошник заявил, что ситуация на ЗАЭС меняется каждый час
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) постоянно меняется, гарантировать стабильность ее работы пока невозможно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
"Ситуация меняется каждый час. Были достигнуты договоренности о восстановлении энергоснабжения и подключении Запорожской АЭС к энергосистеме, это серьезный шаг", - сказал дипломат, подчеркнув, что действия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и "ряда стран, которые смогли дожать Киев, важны".
По его словам, "именно Украина долго блокировала восстановление подключения, оборвав последнюю линию в момент выступления [Владимира] Зеленского на Генассамблее ООН - это был символический акт". "Мы высоко ценим структуры, которые этому [восстановлению] содействовали и понимают, что ядерный терроризм и радиационная угроза - слишком серьезная опасность", - добавил посол МИД РФ.
"Сейчас давление принесло хотя бы краткосрочный результат и есть шанс на восстановление нормальной работы станции. Но гарантировать системность и долгосрочность этого процесса пока невозможно", - отметил Мирошник.
О ситуации на станции
Энергоснабжение Запорожской АЭС с 23 сентября обеспечивается аварийными дизель-генераторами, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Последняя - высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская" повреждена в районе расположения станции из-за обстрела ВСУ 23 сентября. Ранее специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за непрекращающихся ударов противника. Еще одна линия 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена с 7 мая, повреждение находится на подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра.
9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами. 15 октября глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что планируется режим тишины без боевых действий с обеих сторон для ремонта поврежденных линий. По его словам, восстановление ЛЭП "Днепровская" и "Ферросплавная-1" на Запорожской АЭС может занять шесть-семь дней.
Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.