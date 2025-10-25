Гуцан от имени России подписал Конвенцию ООН против киберпреступности
ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан от имени России подписал в Ханое Конвенцию ООН против киберпреступности. Глав делегаций перед подписанием документа приветствовал президент Вьетнама Лыонг Кыонг.
Гуцан подписал конвенцию от имени России по поручению президента РФ Владимира Путина.
О конвенции
Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли МИД РФ. Документ стал первым в мире международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
В документе содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников.
Базу конвенции составляют основополагающие принципы Устава ООН: равенство государств и невмешательство во внутренние дела.
Конвенция была принята в декабре 2024 года Генассамблеей ООН. Подписание конвенции является следующим этапом для вступления международного договора в силу.
В Генпрокуратуре РФ уточнили, что странам, которые не смогут принять участие в церемонии в ближайшие дни, предоставлена возможность подписать документ до конца 2025 года в Ханое, а затем - в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке вплоть до 31 декабря 2026 года.