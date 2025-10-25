Гуцан от имени России подписал Конвенцию ООН против киберпреступности

Это первый в мире международный договор в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Рамиль Ситдиков/ POOL/ ТАСС

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан от имени России подписал в Ханое Конвенцию ООН против киберпреступности. Глав делегаций перед подписанием документа приветствовал президент Вьетнама Лыонг Кыонг.

Гуцан подписал конвенцию от имени России по поручению президента РФ Владимира Путина.

О конвенции

Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли МИД РФ. Документ стал первым в мире международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В документе содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников.

Базу конвенции составляют основополагающие принципы Устава ООН: равенство государств и невмешательство во внутренние дела.

Конвенция была принята в декабре 2024 года Генассамблеей ООН. Подписание конвенции является следующим этапом для вступления международного договора в силу.

В Генпрокуратуре РФ уточнили, что странам, которые не смогут принять участие в церемонии в ближайшие дни, предоставлена возможность подписать документ до конца 2025 года в Ханое, а затем - в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке вплоть до 31 декабря 2026 года.