Мирошник: Зеленский обогащается на конфликте с Россией

Владимир Зеленский занял позицию военного диктатора, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал Владимира Зеленского военным диктатором, который обогащается на конфликте с Россией. Такую оценку дипломат дал в интервью ТАСС.

"Он (Зеленский - прим. ТАСС) занял позицию военного диктатора. Он будет занимать ее ровно столько, сколько у него получится, с одной стороны, обогащаясь, потому что каждый день приносит Зеленскому фантастические доходы, а с другой стороны, продолжая отыгрывать те интересы хозяев, которые ему предлагают эти треки", - сказал Мирошник.

На его взгляд, для Зеленского "любая другая конфигурация - рискованная". "Это риски - начать что-то менять и каким-то образом отпустить зажатое в такие тиски украинское гражданское общество, у которого накопилось огромное количество претензий к украинской власти. Пока они смогут это тянуть, они это будут тянуть", - пояснил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима.

"Сегодня Зеленский не проводит выборы не потому, что военное положение, а потому, что он прекрасно понимает, что он давным-давно растерял вот то доверие, которое было на волне негатива по отношению к [экс-президенту Украины Петру] Порошенко, когда он получил просто протестный электорат. Сегодня он прекрасно понимает, что ничего подобного повторить не сможет", - отметил Мирошник.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.