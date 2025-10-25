Гуцан отметил конструктивное и дружеское развитие отношений России и Вьетнама

Генеральный прокурор РФ встретился с президентом страны Лыонг Кыонгом в Ханое

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан © Валерий Шарифулин/ ТАСС

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан на встрече с президентом Вьетнама Лыонг Кыонгом в Ханое отметил конструктивное и дружеское развитие отношений двух стран, несмотря на геополитические условия.

"Очень рад посетить Социалистическую Республику Вьетнам и благодарю за предоставленную возможность встретиться с вами лично. В непростых геополитических условиях отношения двух стран развиваются в конструктивном дружеском ключе", - сказал Гуцан.

Генпрокурор напомнил, что в мае президент РФ Владимир Путин и генсекретарь ЦК компартии Вьетнама То Лам подписали совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. И взаимодействие компетентных органов России и Вьетнама, сказал он, строится согласно целям и задачам данного документа.

Двусторонняя встреча Гуцана с Кыонгом состоялась в Ханое на полях церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности.

Гуцан также выразил особую признательность руководству Вьетнама за организацию церемонии подписания конвенции.