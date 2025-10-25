Мирошник: ЕС делает все, чтобы не допустить прямых контактов РФ и США по Украине

США долгое время выступали локомотивом, который тянул паровоз антироссийской деятельности и военной напряженности, подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Евросоюз делает все для того, чтобы не допустить прямых контактов между Россией и Соединенными Штатами по урегулированию на Украине, и стремится вернуть Белый дом на рельсы администрации Джо Байдена. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Европейские страны, к сожалению, заняли позицию ястребов. Они используют практически любой инструментарий, чтобы не допустить прямых двусторонних контактов между Россией и Украиной, между Москвой и Вашингтоном, именно для урегулирования вопросов конфронтации", - сказал он.

"Долгий период времени, больше трех лет, США выступали локомотивом, который тянул паровоз антироссийской деятельности и военной напряженности. Сейчас все, что делают основные страны Евросоюза, да и сам Евросоюз как организация, - это стремление вернуть американскую администрацию на те же рельсы, по которым этот поезд шел во главе с [экс-президентом США Джо] Байденом", - отметил Мирошник.