Мирошник: договариваться по Украине нужно не на площади, а в тиши кабинетов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Поиск путей урегулирования украинского конфликта на основе взаимоприемлемых договоренностей требует от политиков и дипломатов кропотливой работы в тиши кабинетов, а не скандирования лозунгов на площади. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Это рабочие вопросы, которые требуют обсуждения за закрытыми дверями, когда происходит притирание позиций и поиск взаимоприемлемой модели договоренностей, - считает он. - Поэтому давайте дадим политикам и дипломатам возможность договариваться, и не на площади, а в тиши кабинетов, где может быть выработано то решение, которое потом будет озвучено".

Коснувшись разницы в подходах Москвы и Вашингтона к урегулированию ситуации вокруг Украины, посол обратил внимание, что "Соединенные Штаты не против остановить конфликт, но о том, что будет дальше, за океаном не сильно беспокоятся".

"Для нас же это вопрос национальных интересов, - подчеркнул Мирошник. - Нам важно долгосрочное урегулирование, снимающее первопричины конфликта и дающее гарантии на спокойное, нормальное развитие на протяжении долгого периода времени. Ситуативные прекращения огня, приостановки, паузы Россию не интересуют - это не ведет к долгосрочному урегулированию, а, скорее, создает условия для новой эскалации на уже ином, более насыщенном уровне".

