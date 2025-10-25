Мирошник: Украина поменяла арсенал для ударов по мирным объектам в России

Как минимум со второй половины июля наблюдается существенный рост числа атак Киева на российскую территорию, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник © Георгий Чернышов/ ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Киев поменял арсенал для нанесения ударов по гражданским объектам в России. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Украина поменяла используемый арсенал. Сейчас где-то более 70, а как правило 80% жертв среди гражданского населения - это результаты ударов беспилотными системами. Это беспилотники, это целенаправленные, преднамеренные, выверенные удары по гражданскому населению, по гражданскому объекту, - сказал он. - То есть их задача сделать больно. Их задача уколоть, ущипнуть, нанести кровавую рану именно гражданскому обществу, пытаясь его запугать, разогнать и разуверить в силах своей власти. Это целенаправленная и подготовленная позиция Украины".

По словам Мирошника, существенное отличие позиции РФ заключается в том, что она ослабляет военные возможности Украины, нанося удары в первую очередь по военной инфраструктуре, ВПК и предприятиям двойного назначения. "Естественно, плюс логистика, то есть варианты доставки. <...> Киев действует совершенно иначе и направляет тот потенциал, который дают западники, именно на атаки по гражданским объектам, по гражданским жителям, просто чтобы сделать больно", - подчеркнул дипломат.

Мирошник отметил, что как минимум со второй половины июля наблюдается существенный рост числа атак Киева на российскую территорию. "По крайней мере, это касается линии боевого соприкосновения, серой зоны, прифронтовой зоны, где значительно увеличилось количество обстрелов именно гражданской инфраструктуры", - указал он.