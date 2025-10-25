Захарова: шеф-редактор "Sputnik Азербайджан" вылетел из Баку после освобождения
12:30
обновлено 12:39
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Шеф-редактор "Sputnik Азербайджан" Евгений Белоусов после освобождения из-под стражи вылетел из Баку. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи", - сказала дипломат.
19 октября Захарова сообщила, что глава информационного агентства "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и направился в Россию.