Карасин: Британия стремится стать центром антироссийской активности в Европе

Лондонская площадка коалиции вновь показала настойчивое стремление развернуть Европу вспять, подчеркнул председатель комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Лондонская площадка "коалиции желающих" снова продемонстрировала стремление Великобритании стать центром антироссийской активности. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Лондонская площадка коалиции вновь показала настойчивое стремление Великобритании стать центром антироссийской активности и развернуть Европу вспять, перечеркнув дух Анкориджа", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, под председательством премьера Великобритании Кира Стармера 24 октября собрались желающие украсть замороженные российские активы, обсуждались ограничения экспорта нефти и газа, а также удары дальнобойными ракетами по российской территории. Карасин отметил, что окончательное решение по активам пока приведет к "катастрофическим последствиям", которые могут подорвать устоявшиеся основы финансового мира.

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.