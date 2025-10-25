В Москве форум народной дипломатии соберет участников из 60 стран

Делегаты обсудят взаимодействие в сфере науки и культуры, борьбу с неоколониализмом и неонацизмом

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Международный форум сотрудничества, посвященный 100-летию народной дипломатии, откроется в российской столице с участием экспертов, общественных деятелей и журналистов из 60 стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. Делегаты обсудят взаимодействие в сфере науки и культуры, борьбу с неоколониализмом и неонацизмом. Организаторами форума выступили Россотрудничество, Фонд Росконгресс, Общество "Знание" и Национальный центр "Россия".

В числе зарубежных гостей - лидеры общественного мнения, деятели культуры и искусства, ученые, представители творческих кругов, руководители международных организаций, космонавты, международные государственные деятели и дипломаты. Азию, в частности, представят первый летчик-космонавт Вьетнама Фам Туан (Вьетнам), секретарь Индийской ассоциации выпускников советских и российских вузов Аакшат Синха (Индия), заместитель председателя Китайского народного общества дружбы с заграницей Лу Сяндун (Китай). В африканскую делегацию вошли руководитель отдела международного сотрудничества организации, занимающейся вопросами экологической устойчивости (Universal Greening Organisation) Сомолекае Омолемо (Ботсвана), директор Академии изящных искусств Демократической Республики Конго Энри Калама Акулез, известный египетский писатель и журналист Ибрахим Давуд и другие. Из Латинской Америки приедут дирижер Карлос Давид Хаймес (Аргентина), Герой Советского союза, Герой Кубы, первый латиноамериканский космонавт Томайо Мендес, журналист, автор перевода на испанский язык произведений А. Чехова Рубен Дарио Гутьеррес (Венесуэла).

Кроме того, ожидается делегация из стран Европы: журналист, политолог, историк Александр Рар (Германия), режиссер Эмир Кустурица (Сербия), общественный деятель и предприниматель Франсин Кусто. Участниками также станут около 100 иностранных журналистов, которые приедут на финал медиапремии "Честный взгляд", и молодые лидеры по президентской программе "Новое поколение".

По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, проведение форума и количество желающих приехать со всего мира говорят о том, что, "несмотря на санкционное давление и попытки очернить Россию, наша страна продолжает притягивать тех, кто разделяет ценности добрососедства, сотрудничества и взаимоуважения".

"Наша страна всегда была открыта для людей, и именно люди - главная действующая сила народной дипломатии", - заявил он.

Как отметили организаторы, в повестке конференции - сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и преодоление проблем человечества.