Куренков прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию

В рамках визита запланирована встреча с министром внутренних дел страны Абдулазизом Бин Саудом Бин Наифом Аль Саудом

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Глава МЧС России Александр Куренков начал рабочий визит в Королевстве Саудовская Аравия. <…> У трапа самолета министра встретили чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Саудовская Аравия Сергей Козлов, первый заместитель главы МВД государства Его Королевское Высочество принц Абдельазиз Аль-Мукрин, заместитель главы МВД Абдалла Аль-Рабиа, глава Генерального директората гражданской обороны МВД Хамад Бин Сулейман Аль-Фарадж", - говорится в сообщении.

В рамках визита запланирована встреча с министром внутренних дел Саудовской Аравии Абдулазизом Бин Саудом Бин Наифом Аль Саудом. Среди тем для обсуждения - взаимодействие спасательных служб двух государств в области новейших технологий, обучения и подготовки кадров, международного сотрудничества и гуманитарной помощи, а также развитие профессионального спорта.

В ближайшие дни на территории Королевства пройдет чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту с участием мужской и женской сборных МЧС России.