Лавров: у России нет враждебных народов

Глава МИД РФ подчеркнул, что страна остается открытой для честного и равноправного партнерства со всеми

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly/ Российское общество "Знание"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия всегда открыта к равноправному и честному партнерству со всеми странами, руководствующимися принципами Устава ООН. У нее нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Как неоднократно отмечал президент [РФ Владимир] Путин, в том числе выступая на параде Победы 9 мая 2023 года, для нас нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке, всегда остаемся открытыми для честного, равноправного партнерства со всеми, кто, как и мы, руководствуется собственными национальными интересами и выстраивает межгосударственное сотрудничество на принципах Устава ООН, в их совокупности, полноте и взаимосвязи", - сказал он в своем видеообращении к участникам Международного форума сотрудничества.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Россия продолжает развиваться как "современное государство, заинтересованное в широком деполитизированном международном сотрудничестве". "Сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной, межчеловеческий обмен, диалог между деятелями науки, культуры, спорта приобретает особое значение в плане оздоровления обстановки. Приветствуем такие усилия", - добавил он.

В связи с этим Лавров заметил, что присутствие на форуме многочисленных зарубежных гостей является "ярким свидетельством того, что у России действительно много надежных друзей, разделяющих наши ценности, стремящихся лучше понять, чем живет наша страна".

"Последовательно исходим из того, что деятельность внешнеполитических служб должна подкрепляться контактами по линии народной дипломатии, широкой общественности, которая на деле заинтересована в возвращении международной жизни в конструктивное русло", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства.

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Он собрал более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоление глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия".

ТАСС - информационный партнер форума.