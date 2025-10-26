Захарова: народной дипломатии нужно вернуть мир к благоразумию

Официальный представитель МИД России отметила, что страны Европы погрузились в "пучины безумия"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Страны Европы погрузились в пучины безумия, главная задача народной дипломатии не допустить начала глобальной войны и вернуть мир на путь благоразумия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша задача [представителей народной дипломатии] сегодня - всем вместе сделать так, чтобы не началась война глобальная. Посмотрите, что происходит в Европе, посмотрите, до какого безумия доходят страны Европейского союза, посмотрите, что они делают, - подчеркнула она, выступая на пленарной сессии на Международном форуме сотрудничества. - Давайте утроим, а может быть удесятерим наши усилия, давайте поймем, что от каждого из нас зависит, останется ли на планете вот это самое благоразумие, это самое понимание хрупкости мира, это понимание сути человека, или нас опять будут толкать в безумие пучины какого-нибудь глобального катаклизма".

Как отметила Захарова, в то время, как европейские страны "активно разжигают ненависть в сердцах людей", задача народных дипломатов не только "дружить, просвещать и рассказывать ради самого процесса, но и преследовать конкретную цель", чтобы в будущем не пришлось "тайно передавать симфонии из столицы, для того, чтобы потом не нужно было открывать двери для людей, которые убегают от различных форм нацизма, расизма и ксенофобии".

"Это зависит от каждого из вас, это зависит от каждого из нас", - заключила дипломат.

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Его участниками стали более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоление глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия".

