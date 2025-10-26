Захарова: дезинформация стала массовым явлением

Официальный представитель МИД России считает, что явление достигло планетарных масштабов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Дезинформация на сегодняшний день распространилась на все сферы жизни человека и стала планетарным явлением, против нее все еще нет глобального противоядия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Увеличение качественно ложной информации, дезинформации, которая теперь распространяется не только по каким-то специализированным сферам, которая на сегодняшний день не имеет противоядия глобального, - это совершенно точно новый вызов. Да, дезинформация и ложь были всегда, но в таком количестве впервые. Она и раньше заражала большое количество населения, но это все-таки не было таким планетарным явлением", - сказала дипломат журналистам на полях Международного форума сотрудничества.