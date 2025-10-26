Путин: народная дипломатия помогает защищать интересы РФ на международной арене

Президент России отметил, что ровно 100 лет назад было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, которое развернуло системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного форума сотрудничества, он отметил, что усилия народной дипломатии помогают отстаивать интересы РФ на международной арене. Приветствие зачитал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

"Усилия народной дипломатии, несомненно, способствуют обеспечению законных интересов Российской Федерации на международной арене, укрепляют наше взаимодействие с единомышленниками и союзниками в целях построения справедливого и демократического многополярного миропорядка", - отметил российский лидер.

Он сказал, что ровно 100 лет назад было создано Всесоюзное общество культурной связи с заграницей, которое развернуло системную работу по укреплению дружбы и взаимопонимания с народами других государств. Сейчас эту деятельность ведет Россотрудничество.

Путин отметил, что, несмотря на "нынешнюю весьма непростую внешнеполитическую обстановку, Россотрудничеству удается не только сохранять, но и развивать конструктивные связи с неправительственными структурами многих стран". По линии Россотрудничества, подчеркнул президент, реализуются многочисленные проекты в сферах образования и просвещения, осуществляется комплекс мер по формированию объективного образа России за рубежом, популяризации русского языка, а также достижений отечественной науки и культуры.

Президент сказал, что в ходе мероприятия предстоит наметить задачи для дальнейшей работы в том числе и на таких направлениях, как сохранение памяти о Великой Отечественной войне, защита традиционных нравственных ценностей, борьба с проявлениями неонацизма и неоколониализма.

"Уверен, что вы сможете выдвинуть полезные предложения и инициативы, которые послужат развитию по-настоящему равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Желаю вам успехов и всего самого доброго", - заключил Путин.

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Его участниками стали более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоление глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия". ТАСС - информационный партнер форума.