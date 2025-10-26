ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков предупредил об ответе ВС РФ на попытки бить вглубь России

Реакция будет жесткой, указал пресс-секретарь президента
Редакция сайта ТАСС
09:15
обновлено 09:46

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российская армия будет давать жесткий ответ на попытки ВСУ бить вглубь России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Сам [Владимир] Зеленский заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы и Россия будут реагировать жестко на это. И, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, ошеломляюще", - сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос, что Путин подразумевал под ошеломляющим ответом.

"Здесь, по-моему, все предельно ясно", - заметил Песков. 

