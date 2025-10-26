Песков указал на неспособность Украины производить дальнобойные ракеты
Редакция сайта ТАСС
09:17
обновлено 09:40
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Украина не обладает необходимыми ресурсами для самостоятельного производства своих дальнобойных ракет. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие (дальнобойные - прим. ТАСС) ракеты. И как минимум основные узлы и блоки этих ракет - это чистый импорт из Европы.", - сказал он.
Представитель Кремля отметил, что ракеты у Киева могут быть "какие угодно" - и британские, и германские, и итальянские.